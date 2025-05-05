Военблогер раскрыл возможный замысел Зеленского по обнулению успехов России под Курском

Президент Украины Владимир Зеленский может пытаться обнулить успехи Вооруженных сил России под Курском. Возможный замысел Украины раскрыл российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По словам блогера, планы украинских подразделений могут включать занятие населенного пункта Теткино, и если это случится, его освобождение поселка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет «далеко не тривиальной задачей».

«Следующим логическим шагом ВСУ здесь вижу удар с юга на Глушково, чтобы (...) отрезать все коммуникации наших сил западнее и нанести им здесь поражение. И по итогу занять значимый плацдарм на Курщине — равноценный утерянному в марте остатку Суджанского», — порассуждал Подоляка о планах Киева по «обнулению» российских успехов.

Он не исключил, что ВСУ будут пытаться ударить и на других участках российской границы.

Эксперты назвали следующий шаг РФ после освобождения Курской области

Ранее военкор Александр Коц заявил, что российским войскам можно ждать новых атак ВСУ на Рыльский и Хомутовский районы Курской области.