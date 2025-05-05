В Чехии раскрыли число поставленных Украине снарядов в 2025 году

Украина с начала 2025 года получила от Чехии 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы республики по боеприпасам. Об этом на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Праге сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, за все время конфликта Киев получил при посредничестве Праги более двух тысяч единиц тяжелых вооружений и военной техники.

«С начала 2025 года на Украину было поставлено полмиллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы», — сказал Фиала.

Также премьер пообещал расширить участие Чехии в подготовке украинских пилотов, в том числе на самолетах L-39 и F-16. Фиала добавил, что обучение бойцов ВСУ может проходить в городе Намешть-над-Ославоу. По его мнению, главной гарантией безопасности Киева и Европы является «хорошо вооруженная украинская армия».

В заключение премьер подчеркнул, что Прага поддерживает только тот мир, который «гарантирует независимость Украины».