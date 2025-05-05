Полковник оценил численность высаженного на границе с Курской областью десанта ВСУ

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), высаженный на границе с Курской областью, очень малочисленный, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что действия ВСУ в регионе носят провокационный характер.

© Lenta.ru

«Численность в 60 человек, о которых идет речь, совершенно несерьезная, это полроты, — сказал полковник. — Это просто политический, провокационный жест, который должен показать западным партнерам, что Украина еще способна проводить такие акции на границе России. Это демонстрация намерений».

По словам Матвийчука, от 60 десантников уже осталась только половина. Он подчеркнул, что эти потери бессмысленны и не преследуют никаких реальных военных целей.

«У Украины уже очень мало людей, но режим в агонии. Для него продление войны — единственный способ выживания. И Киеву необходимо занять хотя бы небольшую территорию Курской области, чтобы показать, что Запад не зря вкладывал свои ресурсы. Это нужно для обоснования просьб о дальнейшей помощи», — считает Матвийчук.

Ранее стало известно, что ВСУ высадили новый десант на границе с Курской областью. В наступлении могли задействовать до 60 украинских бойцов.