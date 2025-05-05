Эксперты назвали следующий шаг РФ после освобождения Курской области

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук считает, что после освобождения Курской области встал вопрос о создании буферной зоны. По его мнению, нельзя допускать, чтобы линия соприкосновения проходила прямо по границе.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину, что операция по освобождению Курской области завершена.

Пинчук заявил, что теперь потребуется создать 30-километровую буферную зону у российских границ. Эту точку зрения поддержал политолог Евгений Михайлов. По его мнению, формирование буферной зоны станет одним из условий России в ходе дальнейших переговоров по украинскому урегулированию.