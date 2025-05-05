Кабмин утвердил правила защиты аэропортов и ж/д станций от БПЛА
Правительство России утвердило разработанные Министерством транспорта правила защиты объектов транспортной инфраструктуры от атак БПЛА, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Как говорится в публикации, необходимо обеспечить выставление постов наблюдения и противодействия беспилотникам.
Кроме того, правилами предусмотрено оснащение объектов инженерными сооружениями и техническими средствами по борьбе с БПЛА.
«Не реже одного раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить учения и тренировки по оповещению об угрозах и действиям сил обеспечения транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.
В Горловке (ДНР) в начале апреля начала функционировать система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса».