Кабмин утвердил правила защиты аэропортов и ж/д станций от БПЛА

Правительство России утвердило разработанные Министерством транспорта правила защиты объектов транспортной инфраструктуры от атак БПЛА, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как говорится в публикации, необходимо обеспечить выставление постов наблюдения и противодействия беспилотникам.

Кроме того, правилами предусмотрено оснащение объектов инженерными сооружениями и техническими средствами по борьбе с БПЛА.

«Не реже одного раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить учения и тренировки по оповещению об угрозах и действиям сил обеспечения транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

В Горловке (ДНР) в начале апреля начала функционировать система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса».