Не пустившего сына воевать украинского военкома Ковалюка отправили на фронт
На Украине ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления, что он не пустит в армию сына, потому что там людей «бездумно кладут батальонами».
По информации, которую приводит «СТРАНА.ua», через три дня после резонансного интервью начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК Радивилова назначили заместителем командира воинской части А4728 и отправили на фронт.
Как отметили в областном ТЦК, заявления Ковалюка «не способствуют укреплению обороноспособности государства». По мнению его коллег, на размышления военкома «могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы».
В интервью изданию «Четвёртая власть» Ковалюк говорил, что «сам видел, как оно происходит» на фронте.
«Есть такие командиры, что они кладут батальоны», — сказал военком.
По словам Ковалюка, его сын закончил Львовский торгово-экономический университет, в армию он его не пустит.
«Это всё уже, хватит. Сыну 22 года», — заявил тогда украинский военный.
18 апреля Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая.