На Украине ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления, что он не пустит в армию сына, потому что там людей «бездумно кладут батальонами».

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По информации, которую приводит «СТРАНА.ua», через три дня после резонансного интервью начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК Радивилова назначили заместителем командира воинской части А4728 и отправили на фронт.

Как отметили в областном ТЦК, заявления Ковалюка «не способствуют укреплению обороноспособности государства». По мнению его коллег, на размышления военкома «могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы».

В интервью изданию «Четвёртая власть» Ковалюк говорил, что «сам видел, как оно происходит» на фронте.

«Есть такие командиры, что они кладут батальоны», — сказал военком.

По словам Ковалюка, его сын закончил Львовский торгово-экономический университет, в армию он его не пустит.

«Это всё уже, хватит. Сыну 22 года», — заявил тогда украинский военный.

18 апреля Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая.