Бегство бойцов ВСУ после попытки прорыва границы в Курской области сняли на видео

В сети появилось видео с бегством бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорвать границу в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с подразделением российской группировки войск «Север».

На кадрах видно, как украинские военные бросают инженерную машину разминирования и пытаются уехать в глубь Сумской области на квадроцикле, в котором уже находятся два человека. При этом во время движения один из бойцов выпадает. Далее запечатлены еще два бегущих солдата, по которым ведут огонь подразделения «Севера».

Как уточнили авторы поста, атаку ВСУ на Курскую область отражают минометные расчеты и операторы дронов Вооруженных сил России.

Ранее в сети появились кадры с горящей техникой ВСУ, подбитой при попытке прорыва границы.

Сообщения о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области появились 5 мая. По данным военблогеров, удары по приграничному поселку Теткино наносятся «из всех орудий». Также сообщалось об атаке на мосты с целью осложнить логистику российских войск.

По последним неофициальным данным, Российская армия уничтожила две инженерные машины разминирования, два квадроцикла и боевую машины УР-77 ВСУ. Предварительно, Украина бросила на прорыв границы в Курской области около 50 человек.