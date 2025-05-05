СМИ сообщили о массированной атаке беспилотников РФ в Харькове

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным журналистов, массированная атака беспилотников произошла в ночь на 5 мая. Один из местных жителей рассказал, что удары дронов-камикадзе «Герань» пришлись по объектам вблизи Харьковского тракторного завода и Индустриального района города. Были взрывы и в других частях Харькова, а также в Изюме, Золочеве и ряде других населенных пунктов.

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Как уточняет «Иди и смотри», целями беспилотников были объекты военно-промышленного комплекса, а также места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 апреля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам ВСУ в аэропорту в Черкассах. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ударом был поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны.