Запад обсуждает передачу Киеву дополнительных систем Patriot

Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника Reuters, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков этих систем. Других деталей источник агентства не привел.

В конце 2024 года Нидерланды поставили Украине три батареи зенитных ракет Patriot. Нидерланды стали одной из первых трех стран, поставивших эти системы Киеву в начале 2023-го наряду с США и Германией. Сейчас Нидерланды остаются одним из немногих государств, которые все еще могут осуществлять такие поставки, поскольку арсеналы по всему континенту «чрезмерно истощены», писало издание Military Watch Magazine.

Поставки систем Patriot Украине подорвали возможности ПВО дальнего действия стран по всей Европе, в то время как собственный арсенал США тоже оказался истощенным, особенно в свете возросшего давления, с которым Штаты столкнулись на Ближнем Востоке. В западном мире не существует систем, сопоставимых с Patriot, что делает истощение этих арсеналов особенно важной проблемой, подчеркивает Military Watch Magazine. Лишь эти системы способны перехватывать все виды самолетов, а также баллистические ракеты малой дальности и различные типы крылатых ракет.

В апреле 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot за 15 миллиардов долларов, а европейские страны готовы помочь в финансировании. Зеленский отмечал, что Киев не получил те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне. В то же время он указывал, что эти системы были проданы Израилю.