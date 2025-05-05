Украина якобы достигла «большинства поставленных целей» вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Об этом в понедельник, 5 мая, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

— Сырский сообщил, что во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Он заявил, что эта операция, продолжающаяся уже 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей, — передает Gazeta.ru.

5 мая ряд отечественных СМИ сообщили, что около 50 бойцов ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Украинские солдаты подорвали мост в районе села Званное, после чего запустили машины для разминирования.

Российские военные ответили на слухи о прорыве ВСУ в Курской области

Также стало известно, что боевые действия на Теткинском направлении Курской области на данный момент проходят до линии государственной границы. По последней информации, ВС РФ уничтожили танк ВСУ, две заградительные машины, мостоукладчик и около 10 квадроциклов.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области. Военный добавил, что наемники целенаправленно убивали гражданских, включая женщин, детей и стариков.