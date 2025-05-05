Курская операция достигла большинства поставленных целей. Об успешности боевых действий сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Операция, которая продолжается уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей», — заявил он.

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По словам Сырского, операция в Курской области якобы остановила наступательную операцию Вооруженных сил (ВС) России в Сумской и Харьковской областях. Публикацию он закончил фразой: «Да, мы победим!».