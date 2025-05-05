ВВС Индии приведены в боеготовность на границе с Пакистаном

Индийские Военно-воздушные силы (ВВС) приведены в состояние повышенной боевой готовности на границе с Пакистаном. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в The Times of India.

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По их данным, экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб полностью готовы к вылету.

Кроме того, Индия может воспользоваться французскими истребителями Rafale, оснащенными крылатыми ракетами класса воздух — земля Scalp дальностью свыше 300 километров.

Причиной такого решения со стороны Индии является то, что пакистанские военнослужащие обстреляли восемь секторов на всей линии контроля в Кашмире, отмечает издание.

В другом материале газеты также недавно рассказали, что Пакистан столкнулся с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов из-за поставок снарядов Украине и недостаточных производственных мощностей. Запасов хватит всего на четыре дня боевых действий.

27 апреля глава пакистанского Министерства железных дорог Ханиф Аббас заявил, что все 130 находящихся в распоряжении Пакистана ракет с ядерным зарядом направлены на Индию.