Тренировка бойцов из КНДР в России попала на видео

Опубликованы кадры подготовкой бойцов из Северной Кореи на одном из российских полигонов. Ролик был выложен в Telegram-канале «Северный ветер», связанном с бойцами группировки войск «Север».

На видео бой двух северокорейских военных в рамках занятий по обезвреживанию противника с холодным оружием.

«Рукопашный бой и применение холодного оружия - обязательные элементы подготовки абсолютно всех военнослужащих КНДР. Северокорейские солдаты и офицеры повышают эти навыки и самостоятельно», - отметили авторы публикации.

При этом утверждается, что видео сделано уже после освобождения Курской области.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.