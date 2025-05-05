СМИ: В атаке на курское Теткино участвует до 250 солдат ВСУ

Появились первые подробности атаки ВСУ на курский поселок Теткино.

© Российская Газета

В наступлении участвуют две полноценные роты ВСУ, до 250 человек с тяжелой техникой, пишет SHOT.

Пехота передвигается на квадроциклах, часть машин противник потерял ночью при подходе к границе.

Вечером в воскресенье боевики устроили массированный налет на Теткино артиллерией и дронами. Затем две бронегруппы ВСУ начали движение к границе. Одна вышла из села Рыжевка Сумской области, другая - из Искрисковщины.

Во главе колонн шли инженерные машины разграждения - обе погибли, проделывая проходы в минных полях. На границе противника встретили десантники, идет встречный бой.

Одна из колонн ВСУ отошла обратно в Рыжевку, пишет "Военное дело".