Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Часовом Яре

Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости заявил, что подразделения ВС РФ улучшили свои позиции в Часовом Яре.

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Он уточнил, что на этом участке противник все еще продолжает «упираться».

«Однако мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны российских военнослужащих», - отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что в настоящий момент бои продолжаются в городе, а также в населенном пункте Богатырь, который расположен около Дзержинска.