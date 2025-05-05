Военкор Харченко: ВСУ готовят новую атаку на Курскую область

Военкор Александр Харченко сообщает в своем Telegram-канале о том, что ВСУ наращивают удары в направлении Теткино Курской области.

"Резко выросла активность БПЛА противника. Дроны-перехватчики пытаются зачистить небо от наших разведывательных птиц. Также противник работает по переправам и логистике. На границе украинцы проделывают проходы в своих минных полях", - пишет журналист.

Он также отмечает, что противник давно накапливает резервы в Сумской области. Однако направление удара еще под вопросом. Активизация в районе Теткино может носить отвлекающий характер.

"Слишком уж демонстративны его действия и растянуты по времени. Но я не сомневаюсь в том, что противник будет атаковать в ближайшее время", - заключает военкор.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что наша армия создает зону безопасности в приграничных районах Сумской области. Под контролем ВС РФ находятся уже четыре украинских населенных пункта.