В Израиле планируют захват и удержание районов Газы, но не оккупацию

План расширения операции в секторе Газа, утвержденный военно-политическим кабинетом Израиля, включает увеличение площади и удержание территории, занимаемой войсками, но не оккупацию анклава. С таким уточнением выступил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства еврейского государства Давид Менсер.

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"Я могу поделиться с вами тем, что мы на пути к победе над [движением] ХАМАС, расширенная операция поможет вернуть наших заложников. План будет включать среди прочего расширение и удержание территорий. Не оккупацию, а расширение и удержание территорий, а также перемещение населения Газы на юг сектора для его защиты и лишения ХАМАС возможности захватывать гуманитарные грузы", - сказал Менсер, отвечая на вопросы журналистов. "Также будут мощные атаки на ХАМАС", - предупредил он.

"Эти действия, как мы считаем, помогут достичь победы. Премьер-министр и правительство считают, что это достойный план, потому что он поможет достичь обеих наших целей в войне, которыми являются поражение ХАМАС и возвращение заложников", - продолжил представитель кабмина.

"Правительство также дало понять, что этот план, безусловно, отличается от предыдущих тем, что мы отказываемся от метода рейдов, когда войска входили и выходили [из определенных районов], но расширяем территорию, удерживаемую нашими военными, и остаемся на ней, чтобы не дать ХАМАС забрать ее обратно", - пояснил он.

По словам Менсера, "Израиль продолжает изучать и продвигать план [президента США Дональда] Трампа по обеспечению добровольного выезда жителей из Газы". "Ведутся переговоры с несколькими странами по этому вопросу, но я не буду делиться какими-либо другими подробностями", - добавил он.

В понедельник портал Ynet сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции в секторе Газа, который предусматривает возможность оккупации палестинского анклава.