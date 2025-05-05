Военные НАТО запланировали «Внезапный ответ» в Литве

Lenta.ru

В Литве начинаются учения «Железный волк — 2025-I» с участием около 3,7 тысячи военнослужащих и 700 единиц техники. В их числе будут литовские военные из бригады «Железный волк» и входящей в ее состав многонациональной боевой группы НАТО, сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Военные НАТО запланировали «Внезапный ответ» в Литве
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В рамках учений военнослужащие будут планировать и проводить наступательные и оборонительные операции. После их завершения 16 мая на полигоне в деревне Гайжюнай пройдет воздушно-десантная операция с участием американских военных.

«Железный волк — 2025-I» перейдет в учения «Внезапный ответ — 2025». Всего в Литве на май запланирован цикл учений с участием порядка 8 тысяч военнослужащих, свыше тысячи единиц боевой техники и нескольких десятков кораблей и самолетов.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. Он отметил, что альянс проводит масштабные тренировки вблизи границ России второй год подряд.

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