Соединенные Штаты блокируют передачу 49 австралийских основных боевых танков M1A1 Abrams на Украину. Причина в том, что их применение в зоне боевых действий поставило под угрозу репутацию этих танков.

А еще новые поставки повысят вероятность новых потерь. Об этом пишет Military Watch Magazine. Сообщается, что из 31 танка, поставленного с сентября 2023 года, более 20 уничтожены или сильно повреждены. Они были выведены из строя с помощью управляемой артиллерии или дронов-камикадзе. Один Abrams уничтожил российский танк Т-72Б3 в бою под Авдеевкой.

Военкор показал уничтоженный танк Leopard ВСУ

Недовольство характеристиками машин высказывали и военнослужащие ВСУ. Они отмечали ненадежность электронных компонентов, уязвимость к российским противотанковым средствам. Говорили, что крыша Abrams - самое слабое место.

Плохие результаты показали и другие западные танки, поставленные на Украину. Немецкие Leopard 2A6, впервые развернутые на передовой в июне 2023 года, буквально сразу понесли тяжелые потери. В январе 2024-го заявлялось, что большинство немецких танков полностью выведены из строя, отмечает издание.