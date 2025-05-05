В России обозначили шаги для подготовки к «реальной войне» с ЕС

Lenta.ru

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза (ЕС) к войне, утверждает редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.

В России обозначили шаги для подготовки к «реальной войне» с ЕС
© РИА Новости

Аналитик обозначил шаги, которые нужно предпринять России на случай возможного конфликта. По его мнению, экономика ЕСпереводится на военные рельсы, поэтому РФ необходимо сохранять лидерство в производстве современного оружия — нарастить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

«Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году», — уверен эксперт.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х заявил, что разгром Вооруженных сил Украины станет единственным способом остановить перерастание конфликта в мировую войну.

В апреле российский эксперт Василий Киселев в беседе с ТАСС заявил, что Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники, в частности, боевые машины пехоты.

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