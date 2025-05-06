Подорвавшиеся бойцы под Херсоном сняли душераздирающее видео в ожидании помощи

Семь часов между жизнью и смертью: подорвавшиеся на вражеской мине российские снайперы под Херсоном записали душераздирающее видео в ожидании помощи.

На кадрах — боец с позывным Есаул и его напарник Велес. Есаул наступил на взрывчатку при выдвижении на задачу. Когда Велес перетягивал сослуживцу рану, мина сработала повторно — он тоже потерял ногу.

В ожидании эвакуации военнослужащие записывали видео, чтобы в случае беды успеть попрощаться с родными — над ними кружили вражеские дроны и не стихала артиллерия ВСУ. Из-за этого группа эвакуации не могла забрать бойцов.

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Солдаты держались семь часов, Велес пел песни, чтобы поддержать товарища. Но к вечеру Есаул умер от потери крови. Велеса эвакуировали.

Ранее российский боец Ворон рассказал RT, как спас подорвавшегося на «лепестке» сослуживца в ДНР.