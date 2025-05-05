Раскрыта цель российского удара по Конотопу

В Конотопе Сумской области уничтожен объект инфраструктуры в результате российского удара, заявил в своем Telegram-канале мэр города Артем Семенихин.

«Болезненный удар по нашему родному городу», — сказал он.

По словам мэра, «атака была комбинирована» с применением более десятка дронов и двух баллистических ракет. Пострадавших нет.

Названо число освобожденных населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости создать буферную зону до Конотопа Сумской области Украины. Он связал это с тем, что артиллерийские обстрелы и атаки беспилотниками Белгородской и Брянской областей, а также освобожденных территорий Курской области продолжаются.