Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с агентством ТАСС сообщил, что за минувшую неделю российские военные уничтожили пять тысяч солдат и наемников ВСУ на рубежах Луганской народной республики.

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«Потери украинских формирований в зоне ответственности группировок «Запад», «Юг» и «Север» за отчетный период времени составили более 4950 боевиков и наемников», - отметил Марочко.

Он уточнил, бойцы группировки «Юг» нанесли наибольший урон подразделениям вооруженных сил Украины. Марочко добавил, что за минувшую неделю украинские военные пытались сдерживать наступление российских военнослужащих в ДНР, Луганской и Харьковской областях. Помимо прочего, ВСУ пытались атаковать тыловые районы ЛНР.

Эксперт добавил, что что бойцам ВС РФ удалось освободить несколько населенных пунктов, расположенных в Харьковской области и ДНР.