ВСУ возводят сооружения от БПЛА вдоль дороги в Харьковской области

Украинские военные начали натягивать сетки из металла для защиты от БПЛА вдоль автодороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.

«Для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием», — сказал представитель силовых структур.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области.