Самолеты Су-25 ВС РФ выпустили ракеты по солдатам ВСУ, засевшим в лесу

Экипажи самолетов Су-25 выпустили ракеты по группе солдат украинской армии, находящейся в лесу в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами", - отметили в ведомстве.

Цели были поражены, после чего самолеты вернулись на аэродром, добавили в ведомстве. 1 мая Минобороны РФ сообщило, что экипаж истребителя Су-34 ВКС России ударил по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне действия группировки "Центр".

По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик в сопровождении истребителя Су-35С вылетел с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе противника. Российский экипаж атаковал противника фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в интересах группировки войск "Центр". После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка подтвердила, что цели успешно поражены.