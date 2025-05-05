Операторы FPV-дронов группировки "Юг" уничтожили пулеметную ячейку и миномет ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов 200-й мотострелковой бригады поразили украинскую пулеметную точку и миномет в районе Николаевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили пулеметную ячейку и миномет ВСУ в районе населенного пункта Николаевка", - сказано в сообщении.

При помощи воздушной разведки была вскрыта позиция, с которой военнослужащие ВСУ вели огонь по российским позициям из миномета. Благодаря работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении орудие противника и личный состав, скрывающийся в заброшенном доме, были уничтожены.

Также ударным дроном была уничтожена пулеметная ячейка ВСУ, которая располагалась в одной из лесополос.