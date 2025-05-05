Пушилин: ВС России продвигаются на двух направлениях в ДНР

Бойцы ВС России продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях», — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин подчеркнул, что продвижение не слишком интенсивное из-за серьёзного сопротивления со стороны боевиков ВСУ.

Он также сообщил, что российская армия ведёт активные боевые действия в окрестностях Дзержинска (Торецка).