США атаковали склады с оружием хуситов в Сане

Армия США атаковала объекты йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на юге Саны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Вооруженные силы США нанесли минимум три удара с воздуха по оружейным складам хуситов, отметило агентство. 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.