Al Arabiya: США атаковали склады с оружием хуситов в Сане

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Армия США атаковала объекты йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на юге Саны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

США атаковали склады с оружием хуситов в Сане
© РИА Новости

Вооруженные силы США нанесли минимум три удара с воздуха по оружейным складам хуситов, отметило агентство. 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

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