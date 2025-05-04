Иран сообщил об успешном испытании ракеты дальнего радиуса действия

Тегеран объявил о запуске новой баллистической ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии более 1 200 км и устойчива к помехам.

Об успешном испытании новой баллистической ракеты с дальностью полета 1 200 км сообщил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде, передает ТАСС. По словам Насирзаде, ракета была запущена на дистанцию более 1 200 км, отличается высокой точностью обнаружения и поражения целей, а также устойчивостью к электронным помехам.

Министр подчеркнул, что у Ирана имеется значительный запас подобных ракет, и заявил, что страна готова использовать их «без колебаний и раздумий» в случае агрессии против республики.

Ранее на фоне сообщения о новых ракетных испытаниях росла напряженность между Ираном и Израилем, в частности на фоне обсуждений возможных ударов по иранским ядерным объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Израиля отказалось наносить самостоятельные удары по ядерным объектам Ирана из-за опасений потери поддержки США и ограниченного эффекта, Белый дом потребовал прекратить все закупки нефти и нефтехимической продукции у Ирана, пригрозив вторичными санкциями за нарушения, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства в ирано-американские переговоры вопросами вне ядерной повестки.