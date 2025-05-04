Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «Прямой эфир».

По его словам, независимая Украина, которая проявила себя после распада СССР, «является недееспособной нацией».

«Эта страна провалилась как политически и экономически, так и с точки зрения государства», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что Вашингтон использует Киев как инструмент борьбы с Москвой.

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский так или иначе будет ликвидирован

Ранее Риттер заявил, что Европа и Украина несут ответственность за развязывание конфликта и должны отказаться от требований к России.