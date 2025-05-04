Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за отправки снарядов Украине

Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за поставок снарядов Украине, оружия хватит только на четыре дня полномасштабной войны. Об этом пишет газета Indian Express (IE).

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По информации издания, Пакистан начал тайно отправлять оружие Украине в 2022 году, и впоследствии экспорт вооружений вырос с $13 млн долларов до $415 млн. В связи с этим возможности Исламабада вести боевые действия стали ограниченными.

IE подчеркнула, что страна оказалась в «затруднительном положении»: арсеналы Исламабада опустели, а оборона «оказалась на грани».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

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30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.