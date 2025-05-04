"Искандер" уничтожил одной ракетой две установки HIMARS

Баллистическая ракета "Искандер" уничтожила две боевые машины американской РСЗО на месте их замаскированной стоянки в селе Черешенки Херсонской области. Опубликованы кадры объективного контроля.

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Нашли американскую технику случайно. Разведывательный дрон летел по своим делам, когда оператор заметил в стороне пуск ракеты.

Понятно, он тут же бросил все свои дела и стал наблюдать. Наградой ему стал пуск со второй машины.

К ситуации подключили еще один БПЛА-разведчик, но близко они не подлетали, чтобы не спугнуть.

Аккуратненько проследили маршрут следования HIMARS до ангара в Черешенках и передали его координаты ракетчикам.

"Искандер" вошел четко, улов отличный. Пара машин с соседних позиций сразу туда приехала, но спасать уже было нечего", - пишет "Изнанка".