Все в огне - и Одесса, и Киев: Зеленский "доугрожался" Москве

Было очевидно, что после ударов ВСУ по Черному морю последует жесткий ответ. В ночь на 4 мая горело ярко в Одессе, Киеве и Полтаве. Были поражены важные военные объекты. Об этом сообщает

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Как передает подполье Николаева, по Украине ударили в ночь на 4 мая. Всего было слышно 35 ударов, причем некоторые из них пришлись мощными сериями. На месте взрывов, естественно, разгорелся страшный пожар, который долго не могли потушить.

Согласно оперативной сводке, удары пришлись по Киеву, Полтаве и Одессе. Также на временно оккупированной Украиной территории в ДНР были слышны 5 ударов, кроме того, на месте работали российские военные. В Николаеве был только один удар, но крайне мощный.

Шумно было и в Черкассах: 7 ударов и серия из 5 атак, также российские военные работали по области. В Киеве было слышно 11 ударов, помимо прочего, были прилеты по пригородам. Особенно досталось Яготинскому, Макаровскому и Белоцерковскому району.

В Сумах только-только были замечены новые украинцы, однако, всего одним ударом российской армии удалось их ликвидировать.

Были также попытки атаковать Винницу, Запорожье и Житомир, но такие были отбиты. Местные жители тем временем продолжают публиковать в Сети кадры пожаров в ключевых точках.

Зеленский «доугрожался»

Владимир Путин предлагал Зеленскому объявить перемирие на три дня в честь празднования Дня Победы. Зеленский, как и ожидалось, отказался от такого предложения, продолжая настаивать на месячном прекращении огня. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что он уже предупредил зарубежные делегации о том, что не гарантирует им безопасность в Москве в праздничные дни. Политик прямо заявил, что иностранным лидерам не стоит посещать Россию в майские праздники.

Кремль же предупредил Киев — если провокация произойдет, начнется такое, что еще не происходило за весь период СВО. И Украине стоит серьезно отнестись к словам России. Может так получиться, что 10 мая в Киеве просто не наступит в случае ошибочных действий Зеленского.

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Обозреватель «Царьграда» пишет следующее: «Хочется надеяться, что адресованное Зеленскому предупреждение в ТГ-канале зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на этот раз настоящее: "...что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".