Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении ухудшается.

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«Зафиксировано за текущую неделю по крайней мере активное продвижение наших подразделений Вооруженных сил РФ, на этой неделе освободили как раз населенный пункт Новая. И мы видим достаточно активные действия», — заявил Пушилин.

Он отметил, что ВСУ пытаются перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для них там становится все хуже.

2 мая сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. По данным военного ведомства, российские войска уничтожили антенны связи и антенные блоки, принадлежащие вражеской разведке.