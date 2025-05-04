Иностранные наемники, приехавшие воевать за Киев, недовольны условиями и находятся на грани бунта. Они опубликовали открытое письмо, в котором говорится о «мясных штурмах» ВСУ и полном отсутствии социальных гарантий. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Канал отмечает, что недавно командиры обычных бригад ВСУ получили право вербовать наемников-иностранцев. Ранее это было прерогативой спецподразделений. В итоге количество наемников увеличилось, но качество заметно упало. Вооруженные формирования Киева стали пополняться гастарбайтерами и заключенными из европейских и латиноамериканских тюрем (преимущественно Колумбии).

«Оказавшись в составе ВСУ иностранные наемники начали ощущать на себе все прелести украинской армии, начиная от "мясных штурмов" и заканчивая полным отсутствием социальных гарантий», — пишет канал «Северный ветер».

Сейчас ситуация заметно обострилась, и иностранцы находятся на грани бунта. В частности, киевский «волонтер» и чиновник Гарник Каранлгцян опубликовал в соцсетях открытое письмо от имени наемников. Они требуют «легализовать» пребывание на Украине и жалуются на отсутствие прав и «нормальной жизни».

Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников

Ранее сообщалось, что при освобождении села Горналь в Курской области в плен были взяты наемники из Польши, также были замечены наемники из США и Турции.