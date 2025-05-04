На Западе назвали единственный способ предотвратить мировую войну

Илья Родин

Разгром российскими войсками вооруженных формирований Украины является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, предположил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

На Западе назвали единственный способ предотвратить мировую войну
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Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.

«Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в глобальную войну в не столь отдаленном будущем», — пояснил ученый.

Малинен заметил, что подобный сценарий может быть тайной целью президента США Дональда Трампа, не сумевшего «продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно».

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Ранее Трамп сообщил, что стороны конфликта очень сильно ненавидят друг друга, это может помешать процессу мирного урегулирования.

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