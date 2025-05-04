Разгром российскими войсками вооруженных формирований Украины является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, предположил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.

«Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в глобальную войну в не столь отдаленном будущем», — пояснил ученый.

Малинен заметил, что подобный сценарий может быть тайной целью президента США Дональда Трампа, не сумевшего «продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно».

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Ранее Трамп сообщил, что стороны конфликта очень сильно ненавидят друг друга, это может помешать процессу мирного урегулирования.