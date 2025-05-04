ISW: Новый российский беспилотник стал проклятием для украинской ПВО

Беспилотные технологии, которые используются в российской армии, достигли небывалой высоты. Западные OSINT-аналитики пишут, что только в апреле в зоне СВО появились как минимум 3 революционных технологии БПЛА: реактивный дрон «Бандероль», система управления огнем «Орбита» и навигационный чип «Комета».

«Бандероль» ускользает от украинской РЭБ и ПВО

Бельгийское издание Army Recognition пишет, что 28 апреля в атаке на военные объекты на Одесскую область использовались новые реактивные БПЛА «Бандероль». Такие типы дронов обеспечивают более высокую скорость и потенциально более сложный перехват.

Хотя конкретных технических сведений о «Бандероли» по-прежнему мало, доступная информация позволяет предположить, что он оснащён реактивным двигателем, позволяющим ему развивать скорость от 400 до 500 км/ч. Эта скорость значительно выше, чем у его предшественников с пропеллерами, что потенциально усложняет перехват украинскими средствами ПВО, подчеркивает Army Recognition.

«Бандероль» классифицируется как барражирующий боеприпас. Его появление в зоне СВО добавляет головной боли операторам украинской ПВО. Его более высокая скорость и возможность использования различных систем наведения (таких как GPS/ГЛОНАСС-навигация, электронно-оптические и инфракрасные датчики или радары), могут сделать почти невозможным обнаружение и перехват.

Украинцам опять придется модернизировать свои устаревшие РЛС, чтобы хотя бы попытаться охотиться на неуловимую «Бандероль». Army Recognition пишет, что новый БПЛА обладает улучшенной аэродинамикой по сравнению с более ранними моделями серии «Герань».

Его более обтекаемая форма, вероятно, положительно влияет на скорость и дальность полёта. Кроме того, конструкция дрона, как предполагают бельгийские OSINT-аналитики, включает в себя радиопоглощающие материалы и конструктивные решения, направленные на уменьшение эффективной площади рассеяния. Все это повышает его живучесть на поле боя.

«Бандероль» также можно использовать в рое: несколько дронов могут координировать свои траектории полётов, обмениваться тактической информацией и вообще действовать синхронизировано. Это значительно усложнит их перехват по отдельности.

«Орбита» и «Комета» сделали удары БПЛА еще смертельнее

Про применение в зоне СВО новой системы управления дронами «Орбита» стало известно благодаря командиру одной из добровольческих бригад, рассказывает американский Институт изучения войны (ISW). В опубликованном видео он дистанционно управлял FPV-дронами «Овод» в районе Часова Яра.

Система «Орбита» позволяет российским войскам управлять беспилотниками из любой точки. Она оснащена передовыми системами связи и использует нейтральные сети для наведения на цель.

Дистанционное пилотирование с помощью «Орбиты» могут снизить угрозы для операторов российских беспилотников. Дроноводы с помощью «Орбиты» могут запускать БПЛА из районов, находящихся далеко от ЛБС, и сокращать время, необходимое для координации ударов беспилотников.

Одновременно у ISW появился анализ новой (третьей) версии навигационного чипа «Комета», повышающего устойчивость спутниковых навигационных сигналов к украинской РЭБ. Чип позволяет повысить точность и устойчивость к РЭБ управляемых планирующих бомб.

Дроны для борьбы с карателями делают прямо на Донбассе

Обозреватель ISW и института Critical Threats («Критические угрозы») Каролина Хирд пишет, что плечо доставки боевых дронов к ЛБС значительно сократилось. Это стало возможным благодаря тому, что предприятия ОПК на Донбассе широко используются для производства беспилотников. В частности, такое производство, по оценкам Хирд, могло появиться в Луганске, Первомайске (ЛНР) и Снежном (ДНР).

Впрочем, американские OSINT-аналитики довольствуются лишь крошками с информационного стола: они точно не знают производимые модели. И тем более не знают, где именно располагаются заводы для производства комплектующих или сборки готовых моделей дронов для российской армии.

Но известно, что на Донбассе уже размещены полигоны для тренировки операторов БПЛА, используемых в борьбе против украинских оккупантов.