Бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые вступили в прямой бой со своими заградотрядами. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

© Lenta.ru

По информации группировки войск «Север», это произошло из-за интенсивного огневого поражения, после которого подразделения бригады самовольно оставили позиции в лесных массивах возле Олешни. Командование ВСУ пыталось остановить переросшее в бегство отступление с помощью войск, что привело к первому боестолкновению мобилизованных с заградительными отрядами.

Раскрыты подробности о боях с ВСУ в российском регионе

3 мая сообщалось, что попытка атаки Вооруженных сил Украины закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.