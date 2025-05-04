WSJ: США готовятся к войне с Китаем

Сухопутные войска США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе, рассказал генерал Рональд Кларк, руководящий в регионе силами американской армии. Об этом пишет Wall Street Journal.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Пекин осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

«Армия создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта идея будет заключаться в том, чтобы эти силы рассредоточивались, поражали китайские цели с суши, собирали ценную информацию о зоне боевых действий и создавали возможности для маневра американских ВВС и ВМС», — отметил Кларк.

Генерал заметил, что в случае конфликта Китай в рамках стратегии A2/AD («противодействие доступу/запрет на доступ») может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав пространство в своих прибрежных водах слишком опасным для них.

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На случай такого развития ситуации, уточнил Кларк, США подготовили две «многодоменные оперативные группы», начали создание третьей. Он добавил, что помогать подразделениям будет артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon.

«Если это заставит их задуматься, если это заставит их дважды подумать, если это заставит их отложить любые планы агрессивных действий в отношении Тайваня, которые могли бы привести к его воссоединению, пусть они это сделают», — резюмировал командарм Кларк.

Ранее сообщалось, что в ходе военных учений морпехов США и Филиппин было выявлено множество проблем в области логистики и подготовки.