Уничтожение безэкипажного "авианосца" ВСУ в Черном море сняли на видео

В Сети появились новые кадры отражения атаки безэкпиажных катеров ВСУ у берегов Крыма. Российским операторам удалось уничтожить так называемый "авианосец".

На видео опубликована работа подразделения БПЛА "Омерзительная восьмерка". Их дрон настиг в Черном море БЭК с пусковыми установками для воздушных беспилотников.

Судя по всему, это одна из разновидностей безэкипажного катера "Катран". Он оснащен терминалами связи Starlink и несет на своем борту квадрокоптеры или дроны самолетного типа. Это позволяет ему, не приближаясь к берегу, поражать цели на расстоянии от 30 до 100 километров.

Два беспилотных катера ВСУ уничтожили в Черном море

Напомним, 3 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами Черноморского флота 14 безэкипажных катеров ВСУ. Также за ночь были уничтожены 170 дронов противника, восемь ракет Storm Shadow и три ракеты "Нептун-МД.