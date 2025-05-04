Появилось видео поражения ВСУ французским отрядом "Нормандия-Неман"

В Сети появилось видео боевой работы французского отряда БПЛА "Нормандия-Неман" в районе Часова Яра.

Кадры опубликовали в Telegram-канале казачьей разведывательной бригады "Терек", в состав которой входит интернациональное подразделение. Беспилотник обнаружил скрытые позиции противника в лесополосе. Зафиксировал он и боевика ВСУ в окопе. После чего по цели был нанесен удар FPV-дроном.

Напомним, отряд БПЛА "Нормандия-Неман" был сформирован в апреле 2024 года Сергеем Мюнье. Будучи уроженцем Луганска, детство и юность он провел во Франции, служил там в армии. Но в 2014 году военный вернулся на родину и вступил в ополчение.

Во время СВО у него возникла идея создать отряд по аналогии с легендарным авиационным полком времен Второй мировой "Нормандия-Неман", где служили французские летчики и советские механики. Только в современном варианте это операторы дронов и инженеры. За время СВО через отряд прошли 30 граждан Франции. Подразделение участвовало в освобождении Курской области.