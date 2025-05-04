ВСУ наносят сотни ударов в день по Кинбурнской косе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят до 250 ударов беспилотниками в день по Кинбурнской косе и выпускают по ней до сотни артиллерийских снарядов в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«ВСУ на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов», — заявил источник.

Отмечается, что на косе не осталось целых зданий — все уничтожено.

В марте сообщалось, что воздушно-десантные войска группировки «Днепр» ликвидировали ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины, установленный на потопленном судне в районе Кинбурнской косы. Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. По словам источника Минобороны, устройство на нем нужно было для расширения зоны действия беспилотников, которые атаковали населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее переплывшие Днепр на лодке одесситы рассказали о деталях побега к российским бойцам.