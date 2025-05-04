Атака на Крым и Новороссийск со стороны Украины была самой масштабной в этом году, в ходе нее противник применил десятки БПЛА и БЭКи, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт Дандыкин назвал прошедшую накануне атаку Вооруженных сил Украины очень серьезной и отметил, что в ходе нее противник применил все воздушные средства поражения. Он уточнил, что бой шел несколько часов 2 и 3 мая, при этом украинские военные не смогли достичь поставленной цели.

«Они ударились во все тяжкие. Однако все средства были поражены, так или иначе: или на дне моря находятся, или взорваны. Это был налет, который не принес ожидаемых медийных успехов», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что атака на Крым и Новороссийск была необходима президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать продажу США украинской земли. По его словам, медийные успехи сейчас необходимы украинскому лидеру, поскольку сделка по полезным ископаемым чревата для него самого.

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