Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему

Общероссийское движение "Бессмертный полк" получило исключительные права на использование обновленной эмблемы до 2033 года. Как выяснило РИА Новости, заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а в апреле 2025-го Роспатент утвердил решение.

Логотип выполнен в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца в центре и надписью "Бессмертный полк" в верхней части. Согласно документам, эмблему можно использовать для маркировки широкого спектра товаров: от ювелирных украшений, сумок и посуды до боеприпасов, патронов и прицелов для огнестрельного оружия.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия "Бессмертного полка". В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны.

Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции "Бессмертный полк", где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале "Газеты.Ru".