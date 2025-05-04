В зоне СВО ликвидирован наемник ВСУ Лео Аланд — сын финского политика Юрке Аланда. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ) со ссылкой на телерадиокомпанию YLE.

Лео Аланд отправился на Украину четыре месяца назад, где прошел военное обучение. После этого он писал родственникам, что хочет вернуться домой, но вместо этого оказался в зоне боевых действий.

Согласно данным проекта TrackANaziMerc, Лео Аланд числился в 10-й штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс».

В апреле группа боевиков, в которую он входил, пыталась контратаковать в районе села Двуречная (Купянское направление), но была уничтожена российскими БПЛА.

«Финский наемник и его новозеландский сослуживец Шан-Ле Кернс получили тяжелые ранения от сброса с беспилотников. Финн сначала застрелил новозеландца, чтобы избавить его от мучений, а затем покончил с собой», — сообщает РГ.

Финский политик Юрке Аланд узнал о смерти Лео, когда готовился к предвыборной кампании своей партии. Он заявил, что не может похоронить сына, потому что его тело бросили на поле боя.

МИД Финляндии выразил обеспокоенность тем, что иностранцы не могут покинуть вооруженные формирования ВСУ, если передумали участвовать в боевых действиях.