Назван эффективный способ уничтожения морских дронов ВСУ

Истребители Су-34 Воздушно-Космических сил (ВКС) России уничтожили украинские морские дроны при помощи кассетных авиабомб. Об этом сообщает Telegram-канал Aviahub.

Утверждается, что самолеты «как в учебном тире» начали топить многоцелевые надводные безэкипажные катера (МБЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого применялись боеприпасы типа РБК-500 ШОАБ-0,5 (Разовая бомбовая кассета шариковой осколочной авиабомбы — прим. «Ленты.ру»)

4 мая сообщалось, что морской дрон ВСУ Magura-V7 сбил российский истребитель Су-30 в акватории Черного моря. БЭК длиной около восьми метров оснащен двумя американскими ракетами AIM-9 Sidewinder.

Ранее стало известно, что российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого над Черным морем истребителя. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега.