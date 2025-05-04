Армия России поразила военные аэродромы и предприятия ВПК Украины

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и предприятий ВПК Украины. Об этом сообщило в своей сводке Минобороны РФ.

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"Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - сказали там.

Также российские военные нанесли удары по пусковой установке противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ.

Отмечается, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войскам и артиллерии.

Местоположение пораженных объектов в Минобороны не указали.

Однако в ночь на 4 мая сообщалось о взрывах в Киевской области. Также накануне вечером сирены и взрывы звучали в Кривом Роге и Черкассах. О прилетах сообщали и жители Одессы.

Воздушная тревога же была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.