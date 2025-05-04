Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

Украина сбила два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью американских ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Они были выпущены с беспилотных катеров Magura-7. Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в беседе с The War Zone (TWZ).

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Буданов уточнил, что это первый подобный случай.

«Это исторический момент», — заявил он изданию.

Глава ГУР указал, что истребители были сбиты в пятницу, 2 мая, в Черном море. Ранее в сообщениях ГУР, Министерства обороны Украины и российских Telegram-каналов говорилось, что один Flanker был сбит адаптированной ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасным наведением Р-73 (AA-11 Archer).

В социальных сетях также появилось видео, на котором запечатлено сбитие первого Flanker. Буданов отметил, что второе столкновение не было запечатлено на фото или видео.

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По словам Буданова, ГУР использовало для атаки три катера Magura-7, которые являются модификацией Magura-5. Однако вдаваться в подробности об их особенностях собеседник издания отказался.

Он также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета не выжил, добавил он.

Ранее сообщалось, что российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого над Черным морем истребителя. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега.