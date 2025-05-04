Попытка украинских военных прорваться в Курскую область через Сумское направление завершилась неудачей. Главнокомандующий Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале описал, как отряды спецназа «Ахмат» и «Каштан», взаимодействуя с артиллеристами и танкистами, полностью блокировали прорыв украинских сил.

Кадыров поделился видеороликом, запечатлевшим мощную артподготовку и уничтожение боевой техники ВСУ. Он указал, что украинские силы, действующие на границе, постоянно пытаются нарушить целостность границы, но неизменно сталкиваются с жестким отпором российских военных.

Глава Чечни отметил, что схема работы российских подразделений проста и эффективна: изначально воздушное пространство сканируют операторы беспилотников, которые определяют местонахождение противника и направляют данные артиллерии и танкам, мгновенно наносившим точный огонь по позициям ВСУ.

«Вся вражеская группа была полностью уничтожена точными ударами, теперь украинцы больше не посмеют наступать на нашу землю», — подчеркнул Кадыров.

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