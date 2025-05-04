ВСУ обстреляли российский завод из «Града»
ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Суземка в Брянской области. Один из снарядов попал в завод «Стрела», сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, два снаряда «Града» попали в жилые дома, еще один — в кровлю одного из цехов предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.
Завод «Стрела» производит трансформаторы, дроссели, индуктивные катушки и товары народного потребления.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил в телеграм-канале, что «укронацисты нанесли удар по поселку Суземка».
«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», — отметил глава региона.