ВСУ обстреляли российский завод из «Града»

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Суземка в Брянской области. Один из снарядов попал в завод «Стрела», сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, два снаряда «Града» попали в жилые дома, еще один — в кровлю одного из цехов предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Завод «Стрела» производит трансформаторы, дроссели, индуктивные катушки и товары народного потребления.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил в телеграм-канале, что «укронацисты нанесли удар по поселку Суземка».